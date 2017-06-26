До яких змін треба готуватися тернопільським школярам у наступному навчальному році?

23/06/2017 Розмір тексту:

У структурі навчального процесу можливі суттєві нововведення. Зокрема навчальний рік планують поділити на 5 або 6 триместрів, після кожного з них передбачені невеличкі канікули.

Проте це лише попередній проект, який підготували експерти в галузі освіти. Пропозицію обговорюватимуть з педагогами, учнями та їхніми батьками.

У результаті реформування навчального процесу можливі такі нововведення з канікулами: осінні канікули після першого триместру з 2 до 8 жовтня; потім другий етап – восени з 17 до 23 листопада, в третьому триместрі школярі відпочиватимуть з 27 грудня до 8 січня, а також з 21 до 27 лютого. Щодо весняних канікул, то вони передбачені у п’ятому триместрі і триватимуть з 10 до 16 квітня. Літні канікули триватимуть з 1 червня до 31 серпня. Експерти в галузі освіти переконані, що ці нововведення розвантажать навчальний процес.

Ставлення до таких нововведень в управлінні освіти Тернопільської міської ради неоднозначне: «Ми вважаємо, що зміни в організації навчального процесу необхідні. Але будь-які реформи треба обговорювати, дізнатися думку освітян, школярів, батьків. Пропоновані зміни ще не обговорювалися. І моя особиста думка, що вони не будуть реалізовані. Три місяці канікул влітку – це однозначно забагато для дітей. Бачимо, що Міністерство хоче перейняти досвід Європи, але треба ще враховувати наші специфічні особливості навчання», – відзначила керівник управління Ольга Похиляк.

Чи реалізують пропоновані нововведення, покаже час.

Софія Романська