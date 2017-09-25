До уваги тернополян: Польща змінює правила для працевлаштування українців

25/09/2017 Розмір тексту:

З 1 січня 2018 року в Польщі вступлять в силу нові правила працевлаштування іноземців на сезонну роботу відповідно до директиви Європарламенту та Європейської Ради.

Про це заявив віце-міністр сім’ї, праці і соціальної політики Польщі Станіслав Швед, пише immigrant.today.

За словами віце-міністра, сезонна директива ЄС змушує Польщу здійснювати більш жорстку політику працевлаштування сезонних працівників в трьох галузях: рільництво, садівництво та туризм.

Польща з 1 січня 2018 вводить так звані сезонні дозволи, максимально спрощує оформлення на роботу іноземців. Сезонні дозволи на роботу будуть видаватися на 9 місяців протягом року. В особливих ситуаціях або під час негоди польські землероби в рамках цього ліміту зможуть доручити роботу іншому іноземцю терміном до 30 днів без оформлення чергового дозволу на виконання іншої роботи.

До кінця 2017 року діятиме перехідне правило, згідно з яким ті особи, які в цьому році працюють ще на так званих короткострокових запитах-замовленнях, зможуть їх використовувати ще і в 2018 році. Другою частиною змін правил є більш жорстка регламентація заявок на короткострокове працевлаштування в 6 місяців. Як сказав віце-міністр, нові правила спрямовані на боротьбу з торгівлею запрошеннями.

За словами Шведа, в даний час найчастіше якась вигадана одноосібна фірма штампує запрошення іноземцям на роботу, які продають в Україні по 800 доларів. Коли іноземець приїжджає до Польщі, найчастіше фірми, до якої він прибув, не існує.

«В минулому році було видано 1 300 000 запрошень на роботу, а в’їхало в Польщу за цими заявками 800 000 чоловік. Тобто, можливо, 500 000 запрошень було отримано для торгівлі ними », – сказав Швед.

Віце-міністр також додав, що згідно зі звітом Підкарпатського воєводства, у 80% перевірених підприємців, які намагалися працевлаштувати працівників в рамках запрошення, ці працівники в’їхали, але до цих роботодавців не з’явилися. Мабуть, вони поїхали або в великі міста, або далі в Євросоюз. З 1 січня 2018 р новими правилами іноземець повинен буде підтверджувати початок роботи у конкретного підприємця.

Оформлення дозволу на сезонну роботу і заявки на працівників залишаються на повітовому рівні і підпорядковуються старості, але безпосередньо цим займається Служба зайнятості, що має розгалужену мережу і представлена ​​практично в кожному повіті.

Терміни розгляду документів складуть від 3 до 7 днів, в складних випадках – максимально 30 днів. Також вводиться збір з роботодавця в розмірі 30-ти злотих. Ці гроші підуть на збільшення кількості працівників в Службі зайнятості на різних рівнях.

У Польщі гостра нестача робочих рук, тому, за словами Шведа, його відомство разом з Міністерством сільського господарства працюють над ще більшим спрощенням правил працевлаштування в рільництві. Як сказав Швед, «ми хочемо, щоб нові правила почали діяти перед новим сезоном, щоб в максимальному обсязі зібрати урожай».