До уваги мешканців Тернопільщини: насувається негода

02/12/2017 Розмір тексту:

За інформацією Тернопільського обласного центру з гідрометеорології 3 грудня на всій території області спостерігатимуться складні погодні умови: на дорогах ожеледиця. Вдень очікуються сильні опади у вигляді мокрого снігу, налипання мокрого снігу; пориви вітру до 15 м/с, подекуди хуртовини.

Саме тому, Управління ДСНС України у Тернопільській області закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебуванні на вулиці.

Водіям варто пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.

Служба порятунку наголошує: шановні громадяни, будьте пильними під час ожеледиці та пам’ятайте про власну безпеку.