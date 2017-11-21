До Тернополя з’їхалися вишивальниці з усієї України

21/11/2017 Розмір тексту:

Вишивальниці з різних міст України з’їхалися до Тернополя. В обласному центрі вперше пройшла вишивальна конференція «Верхоплут». Майстрині з різних міст країни зібралися, щоб відроджувати, і популяризувати давні техніки української народної вишивки.

Вишивальниці ділилися досвідом різноманітних технік, а також проводили майстер-класи для молоді.

«Ми проводимо цю конференцію в Тернополі вперше. Це величезна відповідальність і праця. Кожна майстриня, яка взяла участь, вклала кусочок себе у цю конференцію. Ми освоїли багато технік, які донедавна вважалися забутими. Зокрема вивчали мережки: «прутик», «черв’ячок», експериментували з кольорами. Загалом мета цього проекту – популяризувати українську вишиванку. Адже це велике надбання, багатство нашого народу, у цьому наша ідентичність. Сподіваємося, що такі заходи стануть в нас традиціними», – каже співорганізатор вишивальної конференції Майя Юркевич.

Учасниці конференції закликали жителів Тернопільщини частіше носити вишиванки та відроджувати старі техніки цього мистецтва.

Софія Романська