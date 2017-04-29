До Тернополя з’їхалися провідні релігієзнавці з усієї України та з-за кордону

29/04/2017 Розмір тексту:

Провідні релігієзнавці України і світу взяли участь у науковій конференції Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Вони представили результати власних наукових досліджень щодо розвитку протестантизму й впливу Реформації, а також обговорили проблеми релігійної свободи й історію християнства.

В минулому протестанти зазнали гонінь і переслідувань. Багатьох із них знищила радянська влада. «В нашій країні розпочалися процеси, яких раніше ніколи не було. Хто міг би думати двадцять п’ять років назад, що в Україні будуть відзначати свято Реформації. Це на рівні чуда. Сьогодні маємо чудо, з чим і вітаю всіх нас. Євангельські церкви пережили дуже багато негативу. Всю цю масу негативу знає тільки Господь, але ми то пережили, перенесли, і нічого нам не сталося. Я вірю, що Бог хоче дуже благословити Україну. Оскільки всяка добра річ розпочинається з ідеї, з духовних речей», – відзначив старший єпископ об’єднання церков християн віри євангельської України Михайло Паночко.

Реформація вплинула на соціально-економічний розвиток багатьох країн світу, – відзначають науковці. Оскільки будь-який прогрес розпочинається із ціннісних установок і переконань конкретної особистості. «Зараз Україна переживає дуже переломний момент своєї історії. Старе щось закінчилося, а нове не почалося. Разом з декомунізацією ми прощаємося з довгою епохою комунізму. Але поки що український народ не досягнув верховенства права, економічного процвітання, забезпечення усіх прав особистості. Але зараз Україна дивиться на захід і намагається повторювати феномени західних суспільств. Українці хочуть змін, але ці зміни відбудуться лише тоді, коли відбудуться в серцях глибокі ціннісні преображення», – зауважив магістр філології Варшавського університету, директор Східноєвропейського лідерського форму Ярослав Лукасик.

До відзначення 500-річчя Реформації долучається і ряд представників традиційних церков. Вони бачать необхідність в поверненні конкретної особистості до Біблійних істин.

Софія Романська