До Тернополя з’їхалися колядники з усієї області. ФОТО

15/01/2017 Розмір тексту:

Обласне свято зимового календарно-обрядового фольклору «Нова радість стала» відбулося у Тернополі 15 січня. Більше десятка колективів із різних районів виступили перед тернопільською публікою зі своїми святковими номерами. Були і колядки, і щедрівки, і вертепи та інші дійства.

– До Тернополя ми приїхали вже вдруге, – розповіла керівник фольклорно-етнографічного колективу «Андрузькі молодиці» із села Мала Андруга Кременецького району. – Вперше виступали в обласному центрі у червні минулого року на фестивалі «Тернопільські обереги». Нашому ансамблю вже багато років, створили його ще наші матері, а ми продовжуємо традицію і зараз у ньому співають не тільки доньки, а й внучки тих, хто засновував ансамбль. Також ми всі співаємо у церковному хорі. А для гостей свято підготували композицію «У глибокій долині», коляду «Пане господарю» та щедрівку Вериківського «Ой, учора із вечора».

На свято приїхали не тільки колективи дорослих, а й дитячі. Повеселили присутніх виступи дитячого театрального колективу «Писанка» із села Мовчанівка Підвлочиського району та дитячий хор «Голосинка» із Жукова Бережанського району.

– Свято «Нова радість стала» було започатковане у 1989 році, – розповів Григорій Шергей, начальник управління культури ТОДА. – Вперше ми його проводили в палаці культури «Березіль». Але тоді було так багато людей, що палац не міг вмістити усіх бажаючих і його перенесли на Театральний майдан. Сьогодні вже є велика конкуренція, і я тішуся тим. Кожен район практично має такий фестиваль. Тому у нас присутні не всі райони, оскільки частина колективів працює в себе. Приїхали більше 10 колективів. Є вертепи, шопка, колядники. В області сьогодні налічується майже 2 тисячі фольклорних учнівських, студентських, дорослих, церковних, колективів,які відтворюють різноманітні народні обрядові дійства. Приємно, що є багато є молодіжних колективів, які продовжують цю справу, придумують нових героїв, реагують на виклики сьогодення. Усі учасники свята отримають подяк від облдержадміністрації, а на майбутнє, можливо, запровадимо і грошові премії.

У рамках обласного свята відбулося також нагородження переможців міських конкурсів «Різдвяне диво», «Феєрія новорічного міста» та концерт тернопільських виконавців.

Ольга Трач

Фото автора