До Тернополя привезуть реліквію часів земного життя Ісуса Христа

25/01/2017 Розмір тексту:

Унікальну ікону привезуть на Тернопільщину 12-го лютого. Реліквія є оригіналом Нерукотворного образу Ісуса Христа. Ця особлива ікона втретє перебуватиме за межами Ватикану.

Спочатку реліквію повезуть до Зарваниці, далі вона перебуватиме у Соборі Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці у Тернополі. Доступ до ікони буде цілодобовим.

«Це особлива ікона Спасителя. Вона зображена чудесним способом. Щодо версій походження ікони, то по всьому світу відома історія про едеського царя Авгара Чорного, який страждав від важкої невиліковної хвороби. Він відправив до Ісуса Христа свого учня, той мав попросити Спасителя оздоровлення, проте натомість отримав обличчя Христа. Ще одна версія розповідає про жінку Вероніку, яка обтерла обличчя Христа під час Хресної дороги. Наразі ця ікона перебуває в особистій захристії Святійшого отця біля Сікстинської капели. Її виставляють для вірян лише раз на рік в одну з неділь великого посту», – розповідає синкел Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ отець Віталій Козак.

Ікону перевозитимуть спеціальним літаком, працюватиме служба охорони. Ця реліквія вважається великим скарбом церкви. Відтак її перебування на Тернопільщині – це подія світового значення. У Зарваниці ікона перебуватиме з 12 до 15 лютого, з 16 до 22 лютого її перевезуть до Архикатедрального собору.