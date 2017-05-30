До Тернополя приїхав Надзвичайний та Повноважний посол Королівства Норвегія

30/05/2017 Розмір тексту:

Сьогодні, 30 травня, посол Уле Тер’є Хорпестад та радник з питань розвитку посольства Петтер Баук зустрівся із керівництвом області. Йшлося про розвиток торговельно-економічного, науково-технічного та культурно-освітнього співробітництва.

Голова обласної ради Віктор Овчарук висловив глибоку вдячність Норвегії за чітку позицію та підтримку України у її боротьбі за цілісність держави, а також за допомогу у реалізації проектів із виробництва та використання біоенергії.

«Один з таких норвезько-українських проектів реалізовується у Борщові, на представлені якого Ви учора були присутні, – наголосив, звертаючись до високоповажний гостей Віктор Овчарук. – Переконаний, що результати реалізації цього проекту будуть важливими не тільки для Тернопільщини, а й усієї України. Адже йдеться про енергетичну безпеку та використання альтернативних джерел енергії, що сприятиме повнішій енергонезалежності нашої держави. Тернопільська обласна рада відкрита до співпраці та створює комфортні умови для залучення інвестицій. Наша область має величезний потенціал і є сприятливим майданчиком для реалізації проектів не тільки у сфері біоенергетики, а й інших галузях – освіті, туризмі, економіці, торгівлі».

Уле Тер’є Хорпестад подякував за гостинний прийом, висловив захоплення нашим краєм та запевнив, що співпраця між Тернопільщиною та Норвегією буде й надалі розвиватися. Також Надзвичайний та Повноважний посол Королівства Норвегія в Україні запевнив керівників області, що його країна підтримуватиме територіальну цілість України та її європейський вибір.