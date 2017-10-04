До Тернополя приїде м’язовий монстр із Чехії

Починаючи з 16:00 розпочнуть змагання за «International Ternopil Cup» найкращі бодібілдери з України, Італії, Іспанії, Польщі, Чехії та деяких інших європейських країн. Ґрандів культуризму окрім суто змагальної складової привабить призовий фонд турніру, котрий складає десять тисяч доларів. Поряд із чоловіками у номінації «Міс Бікіні» поведуть змагання дівчата.

Родзинкою ж свята сили й краси стане приїзд до Тернополя двох видатних бодібілдерів-професіоналів – 39-річного переможця «Arnold Classic-2014» Денніса Вольфа з Німеччини та на 11 років від нього молодшого чеха Мілана Шадека, котрий на цьогорічних змаганнях «Mr. Olympia» став п’ятим. Обоє прочитають для всіх бажаючих семінари, на яких поділяться таємницями власного успіху, а Шадек ще й продемонструє свою змагальну форму під час антракту на помості палацу культури «Березіль».

Треба сказати, що попри юний як для бодібілдингу вік Шадек є фігурою для європейського бодібілдингу вельми популярною. Його паблік у «Фейсбуку» вподобали майже 35 тисяч осіб. Зрештою, дивуватися нічого, адже після зниження змагальної активності вже згадуваним німцем Вольфом Шадек на тлі американців залишився головною надією європейського культуризму у боротьбі з американцями.

Заняття бодібілдингом Мілан почав вельми рано – у 13-річному віці. Набувши за два з гаком роки відповідного рельєфу тіла, Шадек вирішив не красуватися лише перед дзеркалом і своїми знайомими, а спробував себе у змагальному режимі. Сказати, що дебют вийшов успішним – не сказати нічого. Рівних 15-річному Шадекові в Чехії не було. Чемпіоном Чехії він вперше став у 2015-му.

Вже у 2007 році, вдруге ставши абсолютним чемпіоном Чеської республіки, юний діамант представив свою країну на аматорському чемпіонаті світу, який проводився федерацією IFBB. Там Шадек заслужено здобув звання віце-чемпіона серед юніорів. У наступному році чеський культурист знову відправився на чемпіонат світу серед любителів, де фінішував п’ятим серед юнаків.

У 2009 році Мілан Шадек взяв участь на аматорських чемпіонатах Європи і світу, на яких зайняв шосте і друге місця відповідно, після чого зробив невелику перерву, яка тривала до 2012 року. А в 2012-му атлет відновив активну кар’єру і розпочав виступи з п’ятого місця на аматорському чемпіонаті Європи. Через рік, у 2013-му, Шадек поїхав до американського Коламбуса на турнір «Arnold Classic Amateur», на якому він завершив свій виступ на сьомому місці в підсумковому протоколі.

Власне, всі ці досягнення можна назвати доволі пересічними. Принаймні, в Україні є немало атлетів, які на аматорському рівні здобували звання чемпіонів світу та Європи, перемагали на «Arnold Classic Amateur» та «Mr. Olympia Amateur». Один з них – президент Федерації бодібілдингу Тернопільської області Олег Кривий, котрий зараз і виступає головним організатором «International Ternopil Cup».

Стрімкіший прогрес талановитого чеха намітився, починаючи з 2013 року. Тоді Мілан впевнено переміг в категорії до 100 кг на фестивалі «Amateur Olympia Europe 2014», в результаті чого отримав право на оформлення карти професіонала.

Зараз Мілан Шадек виступає за клуб «Amix Nutrition Team», і вже встиг дебютувати в дивізіоні IFBB Pro League. У новому статусі від вже встиг виступити цьогоріч у лютому на «Mr. Olympia». Шосте місце для дебютанта можна вважати прекрасним результатом. Тим паче, що поступився він лише представникам інших континентів.

Зараз виглядає цілком очевидним, що такі «м’язові машини» у Тернополі ще не виступали ніколи. І то за умови, що Шадек робить серед профі лише перші кроки й відповідно його найкращі результати ще попереду. Тим самим, не виключено, відвідавши 15 жовтня «International Ternopil Cup» у «Березілі», мешканці нашого міста зможуть побачити, послухати, поспілкуватися й сфотографуватися з майбутньою суперзіркою.

Зазначимо, що квитки на «International Ternopil Cup» можна придбати в Універмазі міста Тернополя, сайті Concert.ua і спортзалі «Колізей». Їхня вартість – 350 гривень. ‎Організатори сповіщають, що перепусток залишилося менше половини.