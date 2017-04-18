До Тернополя на Великдень приїхали діти з Донеччини

18/04/2017 Розмір тексту:

Сто п’ятдесят дітей з Донецької області приїхали на Пасхальні свята до Тернополя. Тут вони знайомилися з пасхальними традиціями і вивчали розмовну українську мову.

Приймали дітей з Донецької області тернопільські родини. Сім’ї потурбувалися, щоб діти поїхали додому з приємними враженнями й оригінальними подарунками.

«Ми були раді приймати цих дітей. Насправді, діти дуже хороші, відкриті, щирі. Їм все було цікаво. Наші звичаї, традиції на пасхальні свята. Таке відчуття, ніби вони з іншої країни приїхали. А насправді вони наші, теж українці. Також їм було цікаво вивчити розмовну нашу мову, галицькі фразеологізми. Літературну мову вони знають, її навчають у школах, а от розмовну вивчити їм було цікаво. Ми їх гарно прийняли, подарували вишиванки. І, можливо, наші діти поїдуть в гості скоро», – каже тернополянка Олена Сергіївна.

Діти розповідають, що у них вдома розмовляють російською, а Великодніх традицій переважно не дотримуються. «Радий, що трохи вивчила українську мову. Тепер буду вдома українською говорити. І дуже сподобалися традиції на Пасху. Було цікаво побувати в церкві», – каже юна жителька Маруполя Юлія.

Також дітям з Донецької області організували екскурсії визначними місцями Тернопільщини.

Софія Романська