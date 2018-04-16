До Тернополя їде величезний хор з Арканзасу

16/04/2018 Розмір тексту:

Величезний хор з Арканзасу (США) виступить у ПК «Березіль» 18-го квітня о 19.00. Вхід на концерт вільний. Організатори заходу запрошують тернополян і гостей міста.

Хор з Арканзасу вирушив у благодійний тур містами України. У середу він виступатиме в тернопільському «Березолі». Серед учасників хору – вокалісти з двадцяти різних міст. Вони регулярно зустрічаються для спільних репетицій. Керує хором відомий американський диригент Ларрі Грейсон.

«Ми готуємося до урочистої події у нашому місті. Це буде дуже велично і цікаво. Величезний хор виступатиме перед тернополянами безкоштовно. Це так зване відлуння святкування Світлого Христового Воскресіння. Адже серед композицій, які вони виконуватимуть – будуть і на Пасхальну тематику. А загалом хор виконає пісні, характерні для Південної частини Сполучених Штатів Америки.Серед учасників – Майкл Готт. Він – керівник благодійного організації, яка відповідає за безкоштовні курси англійської мови», – розповідає співорганізатор дійства Іван Гонтар.

До слова, благодійні концерти хору з Арканзасу відбудуться ще у семи містах України. Але Тернопіль прийматиме американських співаків першим.

Софія Романська