До Тернополя їде король української денс-музики

23/04/2017 Розмір тексту:

23 квітня у Тернополі стартує серія вечірок сучасної української танцювальної музики. З цієї нагоди, спеціально на відкриття приїде автор перших в Україні патріотичних денс-вечірок «Укротека», найбільш яскравий та бажаний ведучий музичних подій в Україні МС Micik GONIBEZ!

Він може похвалитись двома вищими освітами, 6 преміями від West Night Life Awards, мегапопулярним проектом «STAR’YO» із відомою в Україні лінією Укротека і дружбою із популярними music-інсайдерами.

Отримати популярність хлопцю вдалось практично одразу – він максимально яскраво проявив свою майстерність як ведучий на розігріві популярного українського гурту «DZIDZIO». Відтоді працював на концертах та вечірках за участю таких відомих гуртів та виконавців як БУМБОКС, Потап та Настя Камєнскіх, Моторрола, ATARRI TERROR (Чехія), Флайза, ОТВІНТА, Брем Стокер, D.V.S., СКРЯБІН, ТАРТАК, Dazzle Dreams, Макс Барскіх, Стас Шурінс і навіть ПАВЛО ЗІБРОВ та Андрій Мацевко J

У Тернополі Micik не вперше. Проте, представляє тут уже відому в усій Україні «Укротеку» перший раз.

Запрошує усіх небайдужих до української сучасної танцювальної музики у ніч з 23 на 24 квітня у клуб-ресторан «OPERA», що у РК «MAXIM». Вартість 30 та 50 грн для дівчат і хлопців відповідно.

Замовлення столиків: 067-351-41-01.