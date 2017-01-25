До Тернополя із Ватикану привезуть Едесський Мандиліон

25/01/2017 Розмір тексту:

Упродовж десяти днів у лютому на Тернопіллі перебуватиме унікальна ікона – Нерукотворний образ Ісуса Христа з Едесси. За даними дослідників – це одне із найдавніших зображень Лику Христового, яке дало розвиток усій християнській іконографії. Вважається, що створене воно не людською рукою: зображення образу Христа проявилося чудесним образом на полотні, коли він обтер ним своє обличчя.

Є дві версії походження Нерукотворного образу, про які детальніше можна дізнатися тут. До України його привезуть вдруге. Вперше він був у нас в 2015 році у Львові. Крім цього, святиню один раз виставляли у французькому музеї. Більше вона ніде не була.

– Мова йде про одне із найстаріших іконографічних зображень або й, як кажуть дослідники, найстаріше іконографічне зображення Ісуса Христа, – каже отець Віталій Козак, синкел у справах стратегії розвитку УГКЦ. – Тобто всі ікони, які ми маємо згодом, були списані із ікони, яку ми матимемо нагоду зустрічати у Тернополі. Це фактично перша ікона, яка дає поштовх всій християнській іконографії. Присутність таких святинь – це нагода для того, щоб мобілізувати наш молитовний дух. Ціль присутності святині не щоб когось здивувати, а щоб ці святині духовно підносили християн, наших співгромадян, українців до молитви за мир в Україні. Щоб кожен цей знак прийняв, як видимий символ мобілізації і звершив паломництво, і жертвував це паломництво за мир і спокій для України, за припинення війни в Україні. 12-15 лютого Нерукотворний образ перебуватиме у Марійському духовному центрі у Зарваниці і 16-22 у Тернополі в Катедральному соборі.

Едесський Мандиліон із Ватикану, який привезуть до Тернополя – це темпера на льняному полотні, наклеєному на кедровій дошці. Він оздоблений обрамленням зі срібла, позолоченого срібла, перлів, дорогоцінного каміння. Раму на замовлення Діонори К’яруччі виготовив римський золотар Франческо Комі у 1623 році. Мандиліон – це грецький переклад арабського манділ, що означає «полотно» або «хустинка». Він не є подорожуючою іконою, а постійно зберігається у Папській Захристії Секстинської Капелли. Виставляють Нерукотворний образ тільки один раз на рік у п’яту неділю Великого посту у базиліці Святого апостола Петра, на балконі над монументальною статуєю святої Вероніки, яка тримає в руках хустину, на якій відбите Христове обличчя.

– Подорожі ікони Нерукотворного Спаса є обмеженими, – каже отець Роман Дутчак, судовий вікарій Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ. – Вона перебуває в особистій Захристії Святішого Отця, яка географічно розташована біля Секстинської капели. Приватна Захристія – це не його приватна справа, це завжди надбання цілої церкви, це речі, які йому дарували, зокрема, сакральні речі: чаші, фелони. Наприклад, там є великий фелон Папи Пія 9 за склом, який коронував ікону Зарваницької Богородиці, його вишивали 16 жінок 16 років. Є там речі, які стосуються проведення Літургії, жезли, тощо. Це свого роду музей надбань цілої церкви, з яких можна користати, але він не є для відвідування, туди не можна прийти і перебувати там, щось дивитися. Нерукотворний образ Ісуса Христа з Едесси виставляють тільки один раз в рік у базиліці апостола Петра в одну із неділей Великого посту, і тому ми вибрали такий час, щоб він до посту повернувся назад. Основна мета перебування ікони у нас – це молитва за мир в Україні, і тому пам’ятні образки, які будуть присутні при іконі, зі зворотної сторони містять молитву про мир святого Франциска, який каже: «Господи, вчини мене знаряддям твого миру.». І цього миру ми будемо просити, аби він був у наших душах, наших сім’ях, наших родинах і, відповідно, у цілій країні. Прошу відвідати всіх цю ікону і молитися, щоб Дух Святий провадив нас надалі, і щоб все відбулося, як хоче цього Господь.

Отці зазначають, що доступ до Нерукотворного образу і в Зарваниці, і в Тернополі буде цілодобовий. І будуть старатися організаційно все робити так, щоб кожен, хто бажає приступити до ікони, мав таку можливість.

Ольга Трач