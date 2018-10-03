До тернопільських патрульних прийшло ОБСЄ

03/10/2018 0
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1 жовтня до патрульної поліції завітали представники спеціальної моніторингової місії організації з безпеки і співробітництва в Європі Драган Гаговіч та Ляшек Кочік.

Спільно з заступником начальника Олегом Сороковим, вони обговорили ряд питань щодо можливих реформ в поліції та її підтримки в цілому.

Також, мова йшла і за те, що ОБСЄ готова спільно співпрацювати, надавати методичну та практичну допомогу.

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