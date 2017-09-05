До тернопільських каштанів знов прийшла весна. ФОТО

05/09/2017 Розмір тексту:

Хто сказав, що осінь – пора стиглих плодів, коли все жовтіє і в’яне? Природа б’є усі стереотипи і нівелює дослідження вчених.

На вулиці Чорновола у Тернополі зацвіли каштани, повідомляє tenews.org.ua.

На фоні пожовклих дерев, білі свічечки-суцвіття, обрамлені зеленими листочками виглядають досить незвично і красиво. До слова, квітучі каштани восени у нашому місті вже стають звичним, хоча й поодиноким явищем. Їх можна побачити вже кілька років поспіль.

Проте така аномалія аж ніяк не тішить науковців. Адже два цвітіння на рік виснажують рослину і, найімовірніше, навесні вона вже не зацвіте. Фахівці називають таке явище другою вегетацією. Зазвичай каштани цвітуть у травні-червні.