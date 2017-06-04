До тернопільських артилеристів завітав “95-й квартал”. ФОТО

04/06/2017 Розмір тексту:

Творчий колектив “95-ого кварталу” на чолі з Володимиром Зеленським завітав до тернопільських артилеристів з 44-ої окремої артбригади, аби поспілкуватись, пожартувати та подарувати гарний настрій.

Про це повідомляє Depo.Хмельницький з посиланням на прес-службу вояків.

Власне, коміки підтвердили свій професіоналізм, адже кожне слово, озвучена фраза, речення звучали, наче живий анегдот, смішна, життєва історія.

Так, артисти не поводили себе як на сцені чи в програмі, а у формі “живого” діалогу запитували у військових про їх будні та у свою чергу кумедно та дотепно ділились власним досвідом.

На запитання чи не хоче хтось із них балотуватись у президенти Володимир Зеленський відповів: “Я ще не встиг продати свою фабрику солодощів, але над пропозицією подумаю”.

“Найгострішим” моентом у дискусії стала пропозиція армійців “творчій бригаді Кварталу” випробувати себе у лавах збройних сил України.

На це гумористи відповіли, що ніколи не кажуть “ніколи”, адже вони є українцями.

На згадку про артилеристів артисти отримали подяки та військові шеврони, а по завершенні виступів, як годиться відбулася справжня фотосесія з зірками.

Метри сміху пообіцяли і надалі підтримувати зв’язок із військовими, а у разі поїздки на Схід обов’язково побувати у підрозділах, аби і там підтримувати моральний і бойовий дух вояків.