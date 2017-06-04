До тернопільських артилеристів завітав “95-й квартал”. ФОТО
Творчий колектив “95-ого кварталу” на чолі з Володимиром Зеленським завітав до тернопільських артилеристів з 44-ої окремої артбригади, аби поспілкуватись, пожартувати та подарувати гарний настрій.
Про це повідомляє Depo.Хмельницький з посиланням на прес-службу вояків.
Власне, коміки підтвердили свій професіоналізм, адже кожне слово, озвучена фраза, речення звучали, наче живий анегдот, смішна, життєва історія.
Так, артисти не поводили себе як на сцені чи в програмі, а у формі “живого” діалогу запитували у військових про їх будні та у свою чергу кумедно та дотепно ділились власним досвідом.
На запитання чи не хоче хтось із них балотуватись у президенти Володимир Зеленський відповів: “Я ще не встиг продати свою фабрику солодощів, але над пропозицією подумаю”.
“Найгострішим” моентом у дискусії стала пропозиція армійців “творчій бригаді Кварталу” випробувати себе у лавах збройних сил України.
На це гумористи відповіли, що ніколи не кажуть “ніколи”, адже вони є українцями.
На згадку про артилеристів артисти отримали подяки та військові шеврони, а по завершенні виступів, як годиться відбулася справжня фотосесія з зірками.
Метри сміху пообіцяли і надалі підтримувати зв’язок із військовими, а у разі поїздки на Схід обов’язково побувати у підрозділах, аби і там підтримувати моральний і бойовий дух вояків.
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