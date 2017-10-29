До Тернопільщини добирається циклон з Європи
Циклон з дощами та штормовим вітром добирається на Тернопільщину з півночі Європи. Відтак найближчими днями в області спостерігатиметься волога, хмарна, дощова погода. Також місцями можливий дощ з мокрим снігом і сильним вітром.
Хмарна дощова погода охопить весь західний регіон, – кажуть метеорологи. Також спостерігатиметься тенденція щодо зниження температури повітря. За прогнозами Укргідрометеоцентру, останні дні жовтня будуть холодними та дощовими.
«Західний регіон накриють дощі, місцями з мокрим снігом. Також очікується сильний штормовий вітер. Дещо стабілізуються погодні умови на початку наступного тижня. Температура повітря: вночі 0 – 4 градуси тепла, вдень 4 – 9 градусів вище нуля».
Метеорологи попереджають водіїв щодо погіршення видимості на автошляхах. Також варто бути обережними пішоходам. Оскільки погодні умови можуть сприяти небезпечним ситуаціям.
Софія Романська
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