До Тернопільщини добирається циклон з Європи

29/10/2017 Розмір тексту:

Циклон з дощами та штормовим вітром добирається на Тернопільщину з півночі Європи. Відтак найближчими днями в області спостерігатиметься волога, хмарна, дощова погода. Також місцями можливий дощ з мокрим снігом і сильним вітром.

Хмарна дощова погода охопить весь західний регіон, – кажуть метеорологи. Також спостерігатиметься тенденція щодо зниження температури повітря. За прогнозами Укргідрометеоцентру, останні дні жовтня будуть холодними та дощовими.

«Західний регіон накриють дощі, місцями з мокрим снігом. Також очікується сильний штормовий вітер. Дещо стабілізуються погодні умови на початку наступного тижня. Температура повітря: вночі 0 – 4 градуси тепла, вдень 4 – 9 градусів вище нуля».

Метеорологи попереджають водіїв щодо погіршення видимості на автошляхах. Також варто бути обережними пішоходам. Оскільки погодні умови можуть сприяти небезпечним ситуаціям.

Софія Романська