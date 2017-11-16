До Тернопільщині відчувається наближення зими

16/11/2017 Розмір тексту:

Метеорологи прогнозують на Тернопільщині зниження температурних показників. Поступово в регіоні встановляться погодні умови, характерні для зими.

Більш ясну та сонячну погоду передбачають метеорологи на Тернопільщині, однак температурні показники поступово знижуватимуться. Вночі все частіше спостерігатимуться заморозки. За прогнозами Укргідрометеоцентру, цими вихідними на Тернопільщині можливі опади у вигляді снігу.

«У західних областях спостерігатиметься мінлива хмарність з проясненнями. У першій половині дня буде більш сонячно, у другій – більш хмарно. Температура повітря: вночі – до двох градусів морозу, вдень: від чотирьох до шести градусів тепла. Вітер змінних напрямків 5 – 10 метрів за секунду, часом незначні пориви вітру. Упродовж доби опадів не передбачається. А на вихідних можливі невеликі дощі зі снігом. Сніговий покрив поки що не утворюватиметься».

За попередніми прогнозами метеорологів, прихід справжньої зими можливий вкінці листопада.

Софія Романська