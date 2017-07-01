До співпраці із австрійською та німецькими компаніями готується Вишнівецька громада

Зокрема на разі активно ведуться переговори, від яких в найближчому часі очікують позитивних змін в громаді.

– Ми налагоджуємо відносини з австрійською компанією, яка може відкрити на території нашої об’єднаної громади теплову електростанцію зі спалювання соломи. Вартість такого проекту складає 35 мільйонів євро. Поки що ми в процесі перемовин. Під питанням залишається лише те, чи вистачить нам сировини, адже згідно вимог для роботи цієї електростанції треба приблизно 60 тисяч тон соломи, а її довіз не повинен перевищувати 70 кілометрів, – каже голова Вишнівецької об’єднаної територіальної громади Володимир Кравець.

Крім австрійців, співпрацею із громадою також зацікавлені і комерційні компанії з Німеччини. На разі ще не відомо в якому саме напрямку вони хочуть співпрацювати, адже поки із ними ведуться переговори.

– Так само, як і з іноземцями, ми зацікавлені в співпраці з місцевими підприємцями. Зараз ми робимо все, щоб люди відкривали, робили, створювали свій бізнес. Все прозоро і немає ніякого блокування з нашого боку. Адже в першу чергу потрібно, щоб розвивався бізнес. Якщо цього не відбуватиметься, значить не буде розвитку, – пояснює Володимир Кравець.