До села на Тернопільщині вже два роки не ходить автобус. ВІДЕО

03/11/2017 Розмір тексту:

Про свою проблему розказали мешканці села Максимівка. Розповідають: до Тернополя добираються поїздами, а вже до району – пішки, або, як пощастить, попутніми машинами.

Їм відповідають, що маршрут нерентабельний. Відколи у селі заговорили про переобладнання сільської лікарні у реабілітаційний центр для бійців АТО, питання автобусного сполучення знову підняли.

Деталі – в сюжеті TV-4.