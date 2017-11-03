До села на Тернопільщині вже два роки не ходить автобус. ВІДЕО
03/11/2017 0
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Про свою проблему розказали мешканці села Максимівка. Розповідають: до Тернополя добираються поїздами, а вже до району – пішки, або, як пощастить, попутніми машинами.
Їм відповідають, що маршрут нерентабельний. Відколи у селі заговорили про переобладнання сільської лікарні у реабілітаційний центр для бійців АТО, питання автобусного сполучення знову підняли.
Деталі – в сюжеті TV-4.
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