До пішохідного мосту біля залізничного вокзалу приставили охорону

01/12/2017 Розмір тексту:

30 листопада в мережі інтернет з’явилась стаття, що «Пішохідний міст поблизу Залізничного вокзалу знову постраждав від рук вандалів».

Мова йде про реконструйований міст, який веде від Привокзальної площі до вулиці Вояків дивізії Галичини. Це вже не перший випадок пошкодження даної споруди, цього разу хулігани обмалювали, саме захисне накриття.

Правопорушники залишили написи, не задумавшись, що такі малюнки не тільки нищать майно, але й те що стерти дані зображення досить дороговартісно.

За розпорядженням начальника ГУНП в Тернопільській області Олександра Богомола, відтепер постійну охорону даного об’єкту здійснюватимуть працівники поліцейської станції, яка знаходиться на території міського залізничного вокзалу.

Тепер у разі вчинення протиправний дій зловмисники відповідатимуть перед законом відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме – порушення правил благоустрою міста. Санкція якої передбачає накладання штрафу на фізичну особу від 340 грн. до 1360 грн, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.