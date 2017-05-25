До першого вересня школярам і студентам треба виготовити електронні пільгові квитки

25/05/2017 Розмір тексту:

Для оплати проїзду у громадському транспорті з вересня цього року школярі та студенти будуть користуватися персоналізованими пільговими електронними квитками. Це буде спеціальна пластикова картка з іменем та фотографією особи, назвою навчального закладу та іншими необхідними даними. Такий квиток виконуватиме функцію електронного гаманця.

Обмежень щодо суми коштів, які можна буде покласти на картку не буде. Також її можна буде поповнювати. Виготовлення електронного квитка справа добровільна. Виготовляти їх чи ні повинні вирішувати батьки школярів та студенти особисто. Якщо дитина ходить до школи пішки і не користується або не часто користується громадським транспортом, то зрозуміло, що у цьому випадку немає потреби виготовляти електронний квиток. Але право пільгового проїзду матимуть тільки власники електронних квитків, усі решта будуть платити повну вартість проїзду. Якщо дитина забуде вдома або загубить цю картку, то теж треба буде платити повну вартість проїзду.

Запровадження пільгового електронного квитка для учнів та студентів є продовженням впровадження у Тернополі автоматизованої системи оплати проїзду та обліку пасажирів.

– З грудня минулого року у Тернополі в повній мірі запрацювала автоматизована система оплати проїзду, – пояснює Андрій Мастюх, директор КП «Тернопільелектротранс». – Виходячи з того, що кожна пільга має бути облікована, і, відповідно, картка, яка надає право на пільговий проїзд 50% або 100%, повинна належати тій особі, яка безпосередньо отримує пільгу. Відповідно до рішень Тернопільської міської ради наші студенти та учні мають часткову оплату, решту за них платить міський бюджет. І вже третій рік жодної копійки з державного бюджету за пільговика, якому право безкоштовного проїду надано на рівні держави, не виділяється, усе фінансує міська рада. Вважаю, що це правильне нововведення тому, що кожну копійку треба рахувати з однієї сторони, а з іншої сторони так є не тільки у нас, ми до цього тільки йдемо, давно це запроваджено у Прибалтиці, Польщі та інших країнах Європи. Якщо людина хоче отримати пільгу вона повинна отримати картку, а для того вона повинна підтвердити, що має право на пільгу.

Виготовленням і видачею пільгових електронних квитків займається оператор електронних систем ТОВ «Системний зв’язок». Вони безпосередньо співпрацюють зі школами та іншими навчальними закладами, збираючи необхідні дані. У школах класні керівники роздали батькам анкети, які необхідно заповнити або вказати, що у виготовленні такого квитка немає потреби. Пластиковий електронний квиток коштуватиме 57 гривень. Готові пластикові картки передадуть у школи та інші навчальні заклади, де їх зможуть отримати учні і студенти.

Ольга Трач