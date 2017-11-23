До кінця року у Тернополі панують відкрити кардіоцентр

22/11/2017 Розмір тексту:

Обласний кардіохірургічний центр планують відкрити ще цього року. Працюватиме він на базі комунального закладу обласної ради «Тернопільська університетська лікарня». В обласній державній адміністрації зазначають, що зараз тривають останні ремонтні роботи та закупівля необхідного обладнання, і найближчим часом кардіоцентр запрацює.

– Ми планували відкрити кардіоцентр раніше, але необхідно ще завершити певні роботи, – повідомив Володимир Богайчук, начальник управління охорони здоров’я ТОДА. – Необхідно завершити нову реанімацію і перевести у неї хворих, а та, яка є відремонтувати і створити у ній кардіореанімацію. Щодо операційних, то вони готові, є також ангіограф, який працює по державно-приватному партнерстві і ще один вартістю понад 25 мільйонів ми закупимо за державні кошти. Його використовуватимемо для стентування серця у хворих, а той, який маємо – для відкритої кардіохірургії. На постійну роботу у цьому центрі погодився доктор медичних наук, кардіохірург Роман Лекан з Одеси. Підготували також лікарів-анастезіологів, перфузіологів, кардіохірургів, є молоді кардіохірурги, які готові працювати. Про свої підтримку заявили також фахівці клініки Амосова і клініки серця Тодурова, вони готові до нас приїжджати, щоб максимально підтримати, коли почнемо оперувати хворих на відкритому серці, проводити стентування тощо. З обладнанням допомагають медики з-закордону. Так, нещодавно швейцарці подарували нам апарат штучного кровообігу, який коштує шість з половиною мільйонів і три таракальні електроножі, які коштують до 200 тисяч євро за кожен. Сподіваюсь, що за підтримки облради та облдержадміністрації ми зможемо вже в цьому році відкрити кардіоцентр.

Голова обласної ради Віктор Овчарук також зазначив, що не стоїть завдання у тому, щоб просто відкрити кардіоцентр, а щоб він запрацював.

– Річ не втому щоб відкрити, а в тому, щоб він запрацював, – каже Віктор Овчарук. – Це буде комплекс відділень, зокрема буде приймально-діагностичне відділення, відділення кардіохірургії, відділення політравми. Хочемо, що усе було готове, щоб можна було б стати і зробити операції на серці. Професор Лекан створював кардіохірургію в Одесі, і погодився приїхати до нас на роботу. І хочемо зробити першу операцію на серці, щоб показати, що ми не просто відкрили відділення, а продемонструвати результат, готуємось до того, щоб показати роботу.

Ольга Трач

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