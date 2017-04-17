До кінця року наших заробітчан у Польщі буде два мільйони, – експерт

15/04/2017 Розмір тексту:

Офіційно в Польщі працюють 1,2 млн українців. До кінця 2017-го наших заробітчан у цій країні буде 2 млн.

Про це в коментарі Gazeta.ua розповів директор Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

“2013 року наших заробітчан в Польщі було 400 тисяч. Середня зарплата українців 500-700 євро. Виїжджають переважно на півроку. Це сезонні роботи: збір полуниці, робота на фермах чи складах. 109 тисяч українців мають довгострокові дозволи на роботу. Вони працюють програмістами, у промисловості, на будівництві, в науково- дослідних інститутах. Українцям значно спростили виїзд на роботу до Польщі. З січня 2017-го кількість виданих дозволів зросла на 40 відсотків, порівняно з минулим роком”, – каже Охріменко.

За словами експерта, раніше до Польщі більше їхали з західних областей. Тепер із усієї України.

“Чимало киян виїхали на заробітки до Польщі. З Черкаської, Вінницької, Чернігівської областей їдуть. Хоча раніше більше їздили в Росію. За останні два роки російський напрям став непопулярним. Високі зарплати залишились у Москві та Сибіру. Українцям вигідніше їхати в Польщу, там більші заробітки. Ще додалися заробітчани з Донецької та Луганської області. Їм дають дозвіл на тимчасове проживання, офіційну роботу”, – додає він.

Найближчі 2-3 роки кількість заробітчан буде зростати.

“Польщі потрібна робоча сила. Бо їхні громадяни їдуть на заробітки в Німеччину, Австрію, Ірландію. Більшість поляків позитивно ставляться до українців. У містах є цілі квартали, де живуть наші громадяни. У Вроцлавському воєводстві в школах створили класи, де викладають українською. Поляки не сприймають наших заробітчан, як конкурентів на ринку праці”, – зазначив Олександр Охріменко.