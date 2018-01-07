До ікони Зарваницької Божої Матері на Різдво моляться в Будапешті
Чудотворна копія ікони Зарваницької Божої Матері з арійського духовного центру на Тернопільщині помандрувала на Різдво до столиці Угорщини – місто Будапешт.
«Святиня перебуватиме в греко-католицькій парафії Покрови Богородиці в Будапешті. Зранку в день Різдва Христового перед іконою буде відправлений Молебень і служитиметься Божественна Літургія», – повідомляє сайт Тернополяни з посиланням на УГКЦ.
По завершенні спільних богослужінь усі охочі зможуть молитися перед іконою приватно.
У жовтні Зарваницька Богородиця вирушила в паломництво до Ватикану й Італії.
Після перебування у Ватикані ікона прибула до собору Святої Софії. А відтак перебувала в багатьох італійських містах, де розташовані українські громади, а також в українському греко-католицькому храмі Святої Варвари у Відні.
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