До файного міста з’їдуться кадети з усієї України

20/09/2017 0
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22-23 вересня відбудеться V відкритий Всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед молодших кадетів “Кубок голови м. Тернополя – 2017” з нагоди 70-річчя КДЮСШ №1.

Змагання проходитимуть в спортивній залі Тернопільської спеціалізованої школи №3. Початок змагань 22 вересня о 16:15. Парад відкриття – 23 вересня о 10-й годині.

У змаганнях братимуть участь команди зі Збаража, Борщева, Теребовлі, Чернівців, Шумська, Підволочиська, Мелітополя, Ковеля та Тернополя.

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