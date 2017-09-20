До файного міста з’їдуться кадети з усієї України

20/09/2017 Розмір тексту:

22-23 вересня відбудеться V відкритий Всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед молодших кадетів “Кубок голови м. Тернополя – 2017” з нагоди 70-річчя КДЮСШ №1.

Змагання проходитимуть в спортивній залі Тернопільської спеціалізованої школи №3. Початок змагань 22 вересня о 16:15. Парад відкриття – 23 вересня о 10-й годині.

У змаганнях братимуть участь команди зі Збаража, Борщева, Теребовлі, Чернівців, Шумська, Підволочиська, Мелітополя, Ковеля та Тернополя.