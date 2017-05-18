До Дня вишиванки у тернопільському тролейбусі влаштували… концерт. ФОТО

18/05/2017 Розмір тексту:

Святковий настрій дарували 18 травня пасажирам «Тролейбусу щастя «Україна моя вишивана» під номером 11 молоді музиканти. В обідню пору четверо студентів Інституту мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка грали і співали в ньому українських пісень.

Одинадцятий – найпротяжніший тролейбусний маршрут, тож концерт тривав упродовж півтори години або одне повне коло. А влаштували його з нагоди Дня вишиванки.

– Сьогодні день вишиванки, і ми граємо, щоб піднести людям настрій, щоб вони усміхалися, уважніше ставилися одне до одного, щоб не були заклопотані, – каже Василь Хомик, студент Інституту мистецтв ТНПУ. Зіграти у тролейбусі нам запропонував завкафедрою. Ми зібралися і провели невеличку репетицію. А сьогодні у хлопців ще були іспити і ми буквально півгодини порепетирували і пішли грати. Трохи важко грати у тролейбусі під час руху, але справляємось. Люди нам аплодують, підспівують, дякують – нам приємно.

Дехто із пасажирів дійсно підспівував пісень, слова до яких знав, а багато знімали відео на телефони і ділилися ним у соціальних мережах. Організатори проекту «Тролейбус щастя» вже третій рік до Дня вишиванки влаштовують у тематичному тролейбусі подібну акцію.

– До Дня вишиванки ми вже три роки поспіль у «Тролейбусі щастя «Україна моя вишивана» робимо якусь програму, – розповіла Галина Полюга, координатор проекту. Сьогодні у нас студенти факультету мистецтв грають і співають українських пісень. Минулі два роки філологи читали легенди та вірші. Пасажирам подобається: аплодують, дякують за те, що їм покращили настрій. Ми вдячні КП «Тернопільелектротранс», що підтримав усі наші починання щодо цього проекту і продовжує нас підтримувати. «Україна моя вишивана» став п’ятим тематичним тролейбусом, а всього їх є дев’ять, щоправда на маршрутах працює шість. Зараз ми роздумуємо над темою наступного «Тролейбусу щастя».

Ольга Трач

Фото автора