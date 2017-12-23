До Дня Святого Миколая для дітей бійців АТО організували свято

23/12/2017 Розмір тексту:

Показ мультфільму, гра у боулінг, катання на ковзанах – ці та інші розваги для дітей воїнів АТО до Дня Святого Миколая зорганізувала Тернопільська районна державна адміністрація за підтримки обласного осередку партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» та торговельно-розважального центру «Подоляни». Учасники благодійного заходу отримали призи та подарунки.

«Ми зібрали дітей з родин учасників АТО, дітей сиріт, дітей з малозабезпечених сімей, які перебувають у складному матеріальному становищі і потребують піклування. Ми створили для них святкову атмосферу, яка панує зараз тут. Ми запросили близько 170 дітей з Тернопільського району, але не всі змогли доїхати через різні обставини. Багато дітей приїхали на свято разом з батьками», – розповідає голова Тернопільської районної державної адміністрації Олександр Похилий.

У заході, який присвячений до Дня Святого Миколая, взяли участь 120 дітей.

«Коли до нас звернулась районна адміністрація, щоб допомогти в організації заходу, ми з радістю відгукнулися. Діти відвідали мультфільм, потім з ними гралися аніматори, була невеличка сценка про Святого Миколая, і після цього вони гралися у боулінг або каталися на катку в залежності від вікової категорії. Діти героїв, які зараз захищають наші кордони на сході України, – це ті діти, які завжди повинні відчувати нашу підтримку. Ми як ніхто знаємо їхні потреби. Хочемо підкреслити цим заходом, що ми про них дбаємо, за переживаємо і завжди пам’ятаємо», – зазначає депутат Тернопільської районної ради, керівник секретаріату територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило.

Софія Буяк щиро радіє, що стала учасником такого святкового дійства. ЇЇ батько одним із перших пішов добровольцем захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Дівчинка із острахом згадує пережите.

«Дуже страшно було. В голові просто робилося щось незрозуміле. То тобі він дзвонить і каже – все добре, то він вже не може говорити. Це страшно, чесно. Ти переживаєш і не знаєш, що робити. «Я мусів це зробити для тебе – він мені так сказав», – розповідає 14-річна дочка демобілізованого бійця АТО Софія Буяк.

Зі всією родиною прийшов на захід батько трьох дітей, демобілізований боєць Олег Кураш, який служив у зоні АТО у 2014 -2015 роках.

«Старшому сину 11 років, середньому – 6 і маленькій донечці – 2 рочки. Коли мій чоловік служив, звісно, ми всі хвилювалися, молилися. Зараз вболіваємо за хлопців, які на кордонах обороняють нашу державу. Хочемо їм щиро подякувати і побажати, щоб вони здоровими і неушкодженими повернулися», – каже дружина учасника АТО Оксана Кураш. – «Такі заходи як сьогоднішній, дуже потрібні. Дуже приємно, що є люди, які не забувають про воїнів, які стали на захист нашої країни, піклуються і про бійців, і про їхніх дітей. Це надзвичайно приємно, що для нас зорганізували такий цікавий і захоплюючий захід».

«Хочу подякувати Василю та Тетяні Чубак, які допомогли нам із організацією цього заходу, та представникам партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», які також долучилися із подарунками і аніматорами в організації даного святкування для наших діточок», – зазначив голова Тернопільської районної державної адміністрації Олександр Похилий.