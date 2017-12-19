До дітей з малозабезпечених родин прийшов Миколай з “білого дому”

19/12/2017 Розмір тексту:

Акція «Миколай дарує радість» цього року охопила усіх сиріт області; дітей, позбавлених батьківського піклування та із малозабезпечених родин. Окрім подарунків, хлопчикам і дівчаткам запропонували переглянути виставу у Тернопільському академічному обласному театрі актора та ляльки.

До Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки на свято запросили понад шістсот діток. Їх привітали тематичною виставою і, звичайно, солодкими подарунками.

«Цього року ми вирішили влаштувати свято для усіх дітей із соціально незахищених верств населення. Планували, щоб без подарунка не залишилися сироти, а також діти позбавлені батьківського піклування. І це, на щастя, нам вдалося. Напередодні цього світлого свята ми зібрали усіх діток у театрі, порадували їх виставою, а також солодкими подарунками. Вдячні щиро всім, хто долучився до цієї акції», – розповідає керівник відділу сім’ї та молоді ОДА Ігор Чорний.

На святі «Миколай дарує радість» побували діти з усіх районів області. В середньому з кожного району приїхало понад два десятки дітей.

Обійшлося свято обласному бюджету у 300 тисяч гривень.

Софія Романська