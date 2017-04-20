До “Атріуму” з’їхалися пожежники і поліція. ФОТО, ВІДЕО

20/04/2017 Розмір тексту:

На базі торгівельно-відпочинкового центру “Атріум” проведено тактико-спеціальні навчання.

Як повідомляють у ДСНС, 19 квітня відбулися тактико-спеціальні навчання на базі торгівельно-відпочинкового центру “Атріум”, що знаходиться у місті Тернопіль на вулиці Йосипа Сліпого. Згідно тактичного задуму, внаслідок короткого замикання електромережі виникла пожежа на 5-му поверсі будівлі. Задимлення виявив черговий під час обходу території та негайно повідомив про це Службу порятунку.

Після отримання повідомлення про пожежу оперативно-диспетчерська служба Управління направила до місця підрозділи Тернопільського гарнізону. Про дану надзвичайну подію сповістили працівників оперативно-координаційного центру, оперативну групу Управління, підрозділи Національної поліції.

По прибуттю на місце події пожежно-рятувальні підрозділи провели розвідку, та встановили, що площа загорання становить 100 м.кв. Було організоно прокладення магістральних рукавних ліній та проведено ліквідацію умовної пожежі.

Загалом у навчаннях задіяно 5 одиниць техніки, 21 чоловік особового складу та 3 ланки ГДЗС.

Захід організовано з метою тренування навиків керівного складу в формуванні та розгортанні сил і засобів пожежно-рятувальних підрозділів Тернопільського гарнізону, вдосконалення тактичного мислення начальницького складу в оцінці обстановки, що склалася на пожежі, розрахунку необхідних сил в засобів та керівництві особовим складом під час ліквідації пожеж в об’єктах з масовим перебуванням людей. Також такі тренування сприяють розвитку практичних навичок особового складу пожежних частин у виконанні оперативної задачі з гасіння пожежі, дотримання вимог безпеки праці та злагодженим діям.