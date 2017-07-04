Дністер забрав ще одне життя

04/07/2017 Розмір тексту:

Нещасний випадок на воді трапився 25 червня у місті Заліщики, що на Тернопільщині.

Там під час купання у річці Дністер загинув житель Хмельницької області. Тіло 59-річного чоловіка підняли на поверхню без ознак життя, повідомляють в управлінні з питань цивільного захисту населення Тернопільської ОДА.

За минулий тиждень на Тернопільщині трапилися два нещасні випадки на воді, в результаті яких загинуло двоє людей, повідомляє Галас.

Нагадаємо, 28 червня у селі Сновидів Бучацького району під час купання у Дністрі загинула семирічна дівчинка.

Ще раніше у Монастириському районі втопилися вчитель та учень з Бережанщини.