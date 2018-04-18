“Дністер помирає, ми помремо разом з ним”, – мешканці двох областей виступили проти будівництва ГЕС. ВІДЕО

18/04/2018 Розмір тексту:

Мешканці Прикарпаття та Тернопільської області протестують проти будівництва каскаду ГЕС на Дністрі.

На зустрічі із представниками Укргідроенерго в Городенці вони заявили про те, що не дадуть побудувати ГЕС і знищити таким чином річку, повідомляє Малакава.

«Під кожною вашою бетономішалкою буде горіти земля», – говорять представники громади.

За їх словами, Дністер помирає, проте замість того, щоби завадити цьому, влада все робить для того, аби знищити його остаточно. Люди кажуть, не може так бути, щоби чиновники сиділи десь далеко в кабінетах і вирішували, бути річці чи ні.

«Дністер помирає, ми помремо разом з ним», – говорять представники громади.