Дні Європи зі смаком пива: у Тернополі проведуть подвійний фестиваль

19/05/2017 Розмір тексту:

Дні Європи пройдуть в місті 19 і 20 травня. Окремо, відбудуться Дні польської культури, із кулінарним частуванням, виступами музичних груп та виставками.

– Ми вирішили провести спеціальні польські Дні Культури з двох причин. – розповів “20 хвилин” начальник управління стратегічного розвитку міської ради Юрій Дейнека. – По-перше, до нас приїде новопризначений генеральний консул Польщі у місті Луцьк. В рамках своєрідного знайомства він приїде у Тернопіль і організує цікаву культурну програму. По-друге, місцеве польське культурне товариство зголосилось взяти активну участь у заходах до Днів Європи.

В пятницю відбудуться заходи на любий смак. Для любителів прекрасного в 19.00 відкриють виставку «Епоха чемпіонів», для якого польська сторона готує багатообіцяючу програму. Принаймі, організатори не хотіли розкривати характер виставки. Науковці і громадсько-політичних діячі можуть прийти в педагогічний університет. Там проведуть конференцію «Європа, Україна, Тернопіль», де обговорять проблеми україно-польських взаємин та місце нашої держави в сучасній Європі, особливо з огляду на введення безвізового режиму. Для налагодження тісніших контактів між пересічними громадянами, польська туристична палата проведе в 11.00 в Центрі євростудій ТНЕУ зустріч із туоператорами Тернополя. Мета – зацікавити місцеві фірми польським відпочинковим напрямком. І, для широкої аудиторії, в парку Шевченка відкриється пивний фестиваль «Пивний кухоль».

Основні заходи будуть відбуватися 20 числа. Офіційне відкриття Днів культури відбудеться о 16.00 на Театральному майдані. З цього моменту і до девятої години вечора музичні колективи із Хожува, Ельблонга, Плонська та Любліна зіграють для жителів міста. Із 12.00 на майдані почне діяти польська кухня, яка здивує закордонними рецептами та смаколиками. Крім того, консульство оплатить роботу дитячого атракціону, який на театралці буде працювати з 13.00 до 18.00 Офіційна частина фестивалю також міститиме два важливих моменти. В 10.00 польська делегація із 40 чоловік буде молитися в римо-католицькому костелі спільно із двома сотнями людей, які є членами польського культурного товариства. А в 17.00 в міській раді офіційні особи підпишують протокол про взаємодію із заступником голови міста Плонськ.

– Ми дуже раді можливості налагодити співпрацю із різними польськими містами. – каже Юрій Дейнека. – На фестивалі ми будемо відзначали 25-ліття дружби Тернополя і Ельблонга. Тепер ми увійдемо в тісний контакт із владою міста Плонська, що збагатить культурне життя Тернополя.