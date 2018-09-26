Дмитро Пастернак: До опалювального періоду Тернопільщина уже готова уже на 90%

26/09/2018 Розмір тексту:

Підготовка до опалювального періоду розпочалася ще навесні. Станом на даний час готовність до осінньо-зимового періоду в області складає 90%. Про це зазначив начальник управління житлово-комунального господарства та енергозбереження облдержадміністрації Дмитро Пастернак під час колегії ОДА.

Майже 400 котелень – на альтернативних джерелах палива

За його словами, із понад 1 300 котелень в області до опалювального періоду уже готові 1 176-ть. Крім того, для забезпечення утримання в належному технічному стані міських доріг і вулиць підприємствами житлово-комунальної галузі підготовлено 164 одиниці спеціалізованої техніки (понад 90% готовності), заготовлено 20,8 тис. тонн (майже 91%) посипкового матеріалу.

Також для того, щоб зменшити витрати на оплату за тепло, провели роботи з реконструкції та встановлення нових котлів на 29 котельнях на загальну суму 3,3 млн. грн. Переоснащити заплановано ще 12 котелень вартістю 5,6 млн. грн. Під час цього опалювального сезону, як поінформував Дмитро Пастернак, на альтернативних видах палива працюватимуть 19 комунальних котелень та 375 відомчих.

218 млн. грн. – на «теплі кредити»

Водночас, в області проводяться заходи з енергозбереження.

«В бюджетній сері передбачено впровадження 56 енергоефективних інвестиційних проектів, реалізація яких дозволить замістити в опалювальний сезон 10,2 млн. куб. метрів природного газу. 9 з цих проектів, наголошу, реалізовуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Їх вартість понад 50 млн. грн.», – повідомив Дмитро Пастернак.

Що стосується комплексу заходів з енергоефективності, то на Тернопільщині 367 домогосподарств встановили сонячні фотомодулі. Ще один із ефективних заходів заощадження коштів на оплату комунальних послуг – утеплення будинків, заміна вікон. На це діє спеціальна Урядова програма «теплі кредити».

«За три роки банками було видано понад 11 300 «теплих кредитами» на суму більше 218 млн. грн. Цього року видали 691 кредит на суму 22 млн. грн. Також на ці потреби з обласного бюджету в рамках обласної комплексної програми енергоефекитвності та енергозбереження на 2016-2019 роки було відшкодовано 26,2 млн. грн.», – резюмував Дмитро Пастернак.