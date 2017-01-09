Дмитра Стецька поховали на Микулинецькому кладовищі

09/01/2017 Розмір тексту:

З 73-річним художником та скульптором Дмитром Стецьком попрощались у понеділок, 9 січня, на Микулинецькому кладовищі. Поховали видатного живописця поруч з його дружиною Вірою.

Помер Дмитро Стецько у Святвечір, 6 січня, у своїй майстерні. Там його знайшла племінниця, до якої він мав приїхати на вечерю, повідомляє “20 хвилин“.

Панахида за померлим відбулась у неділю, 8 січня. А 9 січня перед похороном Дмитра Стецька в Будинку жалоби зібрались його рідні, близькі та друзі.

Заслужений художник України Станіслав Ковальчук з Дмитром дружили ще з студентських років. Вони вчились в Львівському училищі прикладного мистецтва імені Івана Труша. Станіслав був на третьому курсі, а Дмитро на першому. Також художники разом співали в дуеті.

– Пізніше я приїхав до Тернополя на роботу, а через кілька років приїхав Дмитро, – розповідає Станіслав Ковальчук. – Я навіть не знав, що він приїхав. Я прийшов на виставку і побачив одну роботу, запитав чия вона. А мені відповіли, що Дмитра Стецька.

Тоді Дмитро працював прикладником. Станіслав запитував чи не хоче він займатись монументальним мистецтвом. На що Дмитро відповів, що хотів би, але немає можливості.

– Тоді я попросив у директора взяти Дмитра собі у напарники, – продовжує чоловік. – Так ми пропрацювали до 2000 року, поки усе не закрилось. Тоді він перший раз познайомив мене зі свою дружиною Вірою. Там де зараз кафе “Марія, поруч колись у підвальному приміщенні був кафетерій і ми разом туди ходили. І туди Дмитро привів Віру, сказав, що це його дівчина і що він хоче женитись.

У Дмитра Стецька, як розповідає його товариш, були проблеми з майстерною. То його виганяли звідти, то ще якісь проблеми.

– Пізніше, коли Дмитро перебрався в нову майстерню і у нього все налагодилось, він помаленьку почав гарно працювати, – продовжує Станіслав. – Взагалі, він був дуже талановитим. Він зробив дуже гарну козацьку серію і я вважаю, що на даний момент вона найкраща в Україні.

У Дмитра було два старших брати, які теж померли. Один жив у Канаді, а інший у Білорусі.

– Дмитро залишився один з роду Стецьків, але бачу, що сьогодні приїхали сестри з родини, – каже чоловік. – Я хочу звернути увагу на його майстерню, яка залишилась. Було б добре, якби місцева влада подумала про те, щоб зробити у ній садибу-музей Дмитра Стецька. Він там зробив гарний садочок, всередині майстерні є багато виробів народних ремесел, які він разом з Вірою збирали.

Поховали Дмитра Стецька на Микулинецькому кладовищі поруч з його дружиною Вірою, яка померла на 61-му році життя.

Тернопільська мистецтвознавиця, журналістка, краєзнавиця, дослідниця творчості І. Пінзеля, громадська діячка та музейний працівник Віра Стецько померла 21 серпня 2016 року.