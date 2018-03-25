Для сімейних лікарів на Тернопільщині придбають автомобілі

25/03/2018 Розмір тексту:

179 мільйонів гривень отримала Тернопільська область на розвиток сільської медицини з державного бюджету. 80 мільйонів із них витратять на закупівлю необхідного медичного обладнання для амбулаторій, фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктів. Решту коштів спрямують на реконструкцію існуючих і будівництво нових амбулаторій та закупівлю автомобілів для сімейних лікарів.

– Предметом нашої особливої уваги є надання вчасної медичної допомоги, – зазначив під час прес-конференції голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. – Без мобільності лікаря нічого не буде. На сьогодні нашій області необхідно щонайменше 180 автомобілів для сімейних лікарів. Відповідно до рекомендацій МОЗу та Мінрегіонбуду, для початку нам потрібно 134 автомобіля. До кінця року маємо забезпечити такою кількістю автомобілів амбулаторії області у розрахунку 1 амбулаторія – 1 автомобіль. Є ще один важливий аспект. Можемо дати машини, але якщо немає дороги або лікар не зможе вчасно доїхати до пацієнта через відсутність дороги, то це знищить машину і не дасть можливість надати медичну послугу. Тому напрацьовуємо комплексну стратегію мережі медичних доріг. Всі населені пункти, які входитимуть до однієї амбулаторії будуть мати між собою зв’язок сільськими дорогами. Зрозуміло, що за рік ми не відремонтуємо 3600 кілометрів сільських доріг, але думаю, за три роки люди зможуть оцінити проведену роботу.

Відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я сімейні лікарі у селах повинні мати не більше 57 років і вміти керувати автомобілем. Начальник управління охорони здоров’я ТОДА Володимир Богайчук додав, що якщо в амбулаторії працюють лікарі, як жінки, так і чоловіки, які відповідають цим вимогам, то таким амбулаторіям закуплять автомобілі. Машина буде призначена не для транспортування хворого, а для виїзду лікаря до пацієнта, для закупівлі необхідних медикаментів тощо. Кошти на обслуговування та ремонт автомобіля закладатимуть в утримання амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Зараз в області є 251 амбулаторія, де працює 567 лікарів загальної практики сімейної медицини. Для повного укомплектування амбулаторій не вистачає ще 67 фахівців.

Ольга Трач

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