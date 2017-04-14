Для працівників “Бучачагрохлібпрому” Хресну дорогу провела молодь

14/04/2017 Розмір тексту:

Театралізованою Хресною дорогою із молитвами та розважаннями пройшов колектив ТзОВ «Бучачагрохлібпром» 6 квітня. Організували традиційне дійство в час великого посту молодь села Підзамочок та працівники місцевого будинку культури.

– Хресна дорога – це у нас вже традиція. Кожного року ми проводимо Хресну дорогу і кожного року пишемо інший сценарій. Щороку ми допомагаємо Ісусикові нести хрест і полегшити тягар гріхів, які ми йому поставили на плечі, – розповідає директор Підзамочківського сільського будинку культури Ганна Іванівна Ковалишин.

Ганна Іванівна зазначає, що до проведення Хресної ходи залучили місцеву молодь.

– Цього року була молодіжна Хресна дорога. Брала участь тільки молодь, тому що хочеться її привернути до чогось доброго, до добрих справ. Це і студенти, і учні. У нас немає вікового розподілу. Йдуть усі і всі моляться.

Близько 70 учасників провели Хресну дорогу для працівників насіннєвого підприємства, яке діє у Підзамочку на Бучаччині. Кажуть, це не вперше, адже Петро Гадз, голова наглядової ради компанії, є щедрим меценатом для будинку культури. Щороку народний колектив при будинку культури засіває, щедрує, колядує працівникам агрофірми. Зараз готуються до свята Дня матері, з чим також прийдуть вітати жінок комбінату.