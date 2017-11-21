Для нового храму на Тернопільщині – нову ікону

21/11/2017 Розмір тексту:

Новий храм у Бережанах, освячений Митрополитом Василієм (Семенюком) на честь Матері Божої Зарваницької, отримав подарунок від меценатів – копію однойменної чудотворної ікони.

Такий дарунок підготувала компанія «Агропродсервіс» на чолі з генеральним директором Іваном Чайківським.

«Ми цінуємо своїх пайовиків, з якими вже довго працюємо, тому і прийняли рішення подарувати деканальним храмам тих сіл, де ми обробляємо землю, копію одного з найвизначніших символів нашої Церкви та віри – Чудотворну ікону Матері Божої Зарваницької», – коментує Іван Чайківський.

За його словами, зроблено це з нагоди 150-ліття коронації Ікони Папою Пієм ІХ, а чин освячення копій здійснив єпископ-помічник Теодор під час цьогорічної національної прощі в Марійському духовному центрі у с.Зарваниця.