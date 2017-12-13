Для літніх одиноких тернополян організували андріївські вечорниці

13/12/2017 Розмір тексту:

Андріївські вечорниці для старшого покоління організувала християнська молодь у Тернополі. Хлопці та дівчата побували у Петриківському геріатричному будинку-інтернату, разом із тамтешніми мешканцями співали українських народних пісень і підготували для них подарунки.

За організацію Андріївських вечорниць для літніх одиноких людей взялися представники проекту «Мобільна робота з молоддю». Вони підготували спеціальну програму, щоб розважити мешканців геріатричного будинку-інтернату.

«Ми завчасно готувалися до цього заходу. Хотіли зробити все так, щоб мешканцям цього будинку сподобалося. Підготували розважальну програму, а також і подарунки. Вдячні підприємцям, які забезпечили булочками. Саме смачними здобними булочками ми частували бабусь і дідусів в цьому інтернаті. Насправді це був хороший час і для нас, і для них. Думаю, нам вдалося зробити для них свято», – каже учасниця Андріївських вечорниць Іванка Гук.

Мешканці геріатричного будинку дякували хлопцям і дівчатам за організоване свято та запрошували до себе ще.

Софія Романська