Для кого в Тернополі є робота

16/03/2017 0
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За даними аналітиків онлайн-сервісу оголошень OLX за 2016 рік, найбільше шансів знайти роботу у Тернопільській області — у сферах роздрібної торгівлі та будівництва. Але у топі високооплачуваних вакансій залишаються пропозиції у сфері ресторанної справи.

У Тернопільській області на OLX в розділі “Робота” найчастіше роботодавці публікують вакансії в категоріях “Роздрібна торгівля / продажі / закупки” (32%), “Робота за кордоном” (11,7%) і “Будівництво” (11,%). Основна кількість резюме зосереджена в категоріях “Будівництво” (27,3%), “Транспорт / Логістика” (17%) і “Домашній персонал” (7,5%).

Найпопулярніші професійні сфери серед роботодавців та шукачів у Тернопільській області за даними OLX

Вакансії

Категорії Відсоток від загальної кількості вакансій у розділі “Робота” в лютому 2017 року
1. Роздрібна торгівля / продажі / закупки 32%
2. Інші сфери занять* 12,7%
3. Робота за кордоном 11,7%
4. Будівництво 11%
5. Транспорт / Логістика 8,3%

Резюме

Категорії Відсоток від загальної кількості резюме в розділі “Робота” в лютому 2017 року
1. Будівництво 27,3%
2. Транспорт / Логістика 17%
3. Інші сфери занять* 13%
4. Домашній персонал 7,5%
5. Робота за кордоном 3,9%

*сезонні пропозиції, підробіток

Найактивніший період на ринку праці в Тернопільській області — літо-осінь. Це закономірно, адже влітку люди шукають сезонний підробіток на декілька місяців.

Найбільше пропозицій — у Тернополі, на другому і третьому місцях — Чортків і Чистилів. Розміщують вакансії представники як малого бізнесу, так і великих компаній. Серед найбільш популярних пошукових запитів в області — продавець та водій.

Щодо заробітної плати, то безперечний лідер — робота за кордоном.
В Ізраїлі будівельник може отримувати від 40 000 грн. Разом із тим, потрібно уважно поставитися до потенційного роботодавця: переглянути всі необхідні документи, уточнити деталі процесу працевлаштування, щоб уникнути проблем. У межах Тернопільської області найбільші зарплатні пропонують працівникам барів та ресторанів (середня — 4 398 грн), медичної та фармацевтичної сфер (середня —3 822 грн), IT-спеціалістам (середня — 3 665 грн).

Топ-10 найбільш високооплачуваних професійних сфер у Тернопільській області за 2016 рік*

1. Інші сфери занять** 8 951 грн
2. Бари / ресторани 4 398 грн
3. Медицина / фармація 3 822 грн
4. Домашній персонал 3 820 грн
5. ИТ / телеком / комп’ютери 3 665 грн
6. Секретаріат / АХО 3 150 грн
7. Банки / фінанси / страхування 3 000 грн
8. Маркетинг / реклама / дизайн 2 722 грн
9. Краса / фітнес / спорт 2 435 грн
10. Культура / мистецтво 1 496 грн

*середні пропоновані зарплатні за категоріями за даними OLX за 2016 рік
**сезонні пропозиції, підробіток

На сервісі можна зустріти й досить цікаві оголошення:

  1. Для тих, хто обожнює робити випічку, пропонують вакансію пекаря. Серед обов’язків — замішування, формування й випікання здоби, але потрібні навички роботи з листковим та дріжджовим тістом, а також не менше одного року стажу на такій посаді.
  2. Заправник лазерних картриджів — дуже відповідальна та поважна посада в будь-якому офісі. Ви будете гарантувати безперебійну роботу всього підприємства.

Зустрічаються й незвичайні резюме:

  1. Займатися будівництвом власноруч — досить складно: треба наймати робітників, шукати потрібні матеріали та постійно контролювати процес. Проте можна скористатися допомогою майстра, який займається “побудовою з нуля” та знає нюанси, тож значно спростить життя замовнику.
  2. Шукаю роботу пов’язану з музикою і музичною освітою в загальному”. І головне тут, що “приємна я людина, не сварюсь, доступно пояснюю і люблю працювати з дітьми і з дорослими також”.

Якщо ви шукаєте роботу, необхідно дотримуватися нескладних правил, які допоможуть безпечно працевлаштуватися:

  1. Всі контактні дані в оголошенні перевіряйте в інтернеті або запитуйте додаткову інформацію. Так ви дізнаєтеся набагато більше про потенційного роботодавця.
  2. Не розміщуйте і не відправляйте через інтернет свої особисті дані. Ніхто не може запитувати у вас номери банківських карток, паспорту тощо.
  3. Якщо ви зібралися працювати за кордоном, обов’язково перевіряйте інформацію про посередника. До того ж у нього неодмінно повинна бути ліцензія від Державної служби зайнятості України.

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