Для кого в Тернополі є робота

16/03/2017 Розмір тексту:

За даними аналітиків онлайн-сервісу оголошень OLX за 2016 рік, найбільше шансів знайти роботу у Тернопільській області — у сферах роздрібної торгівлі та будівництва. Але у топі високооплачуваних вакансій залишаються пропозиції у сфері ресторанної справи.

У Тернопільській області на OLX в розділі “Робота” найчастіше роботодавці публікують вакансії в категоріях “Роздрібна торгівля / продажі / закупки” (32%), “Робота за кордоном” (11,7%) і “Будівництво” (11,%). Основна кількість резюме зосереджена в категоріях “Будівництво” (27,3%), “Транспорт / Логістика” (17%) і “Домашній персонал” (7,5%).

Найпопулярніші професійні сфери серед роботодавців та шукачів у Тернопільській області за даними OLX

Вакансії

Категорії Відсоток від загальної кількості вакансій у розділі “Робота” в лютому 2017 року 1. Роздрібна торгівля / продажі / закупки 32% 2. Інші сфери занять* 12,7% 3. Робота за кордоном 11,7% 4. Будівництво 11% 5. Транспорт / Логістика 8,3%

Резюме

Категорії Відсоток від загальної кількості резюме в розділі “Робота” в лютому 2017 року 1. Будівництво 27,3% 2. Транспорт / Логістика 17% 3. Інші сфери занять* 13% 4. Домашній персонал 7,5% 5. Робота за кордоном 3,9%

*сезонні пропозиції, підробіток

Найактивніший період на ринку праці в Тернопільській області — літо-осінь. Це закономірно, адже влітку люди шукають сезонний підробіток на декілька місяців.

Найбільше пропозицій — у Тернополі, на другому і третьому місцях — Чортків і Чистилів. Розміщують вакансії представники як малого бізнесу, так і великих компаній. Серед найбільш популярних пошукових запитів в області — продавець та водій.

Щодо заробітної плати, то безперечний лідер — робота за кордоном.

В Ізраїлі будівельник може отримувати від 40 000 грн. Разом із тим, потрібно уважно поставитися до потенційного роботодавця: переглянути всі необхідні документи, уточнити деталі процесу працевлаштування, щоб уникнути проблем. У межах Тернопільської області найбільші зарплатні пропонують працівникам барів та ресторанів (середня — 4 398 грн), медичної та фармацевтичної сфер (середня —3 822 грн), IT-спеціалістам (середня — 3 665 грн).

Топ-10 найбільш високооплачуваних професійних сфер у Тернопільській області за 2016 рік*

1. Інші сфери занять** 8 951 грн 2. Бари / ресторани 4 398 грн 3. Медицина / фармація 3 822 грн 4. Домашній персонал 3 820 грн 5. ИТ / телеком / комп’ютери 3 665 грн 6. Секретаріат / АХО 3 150 грн 7. Банки / фінанси / страхування 3 000 грн 8. Маркетинг / реклама / дизайн 2 722 грн 9. Краса / фітнес / спорт 2 435 грн 10. Культура / мистецтво 1 496 грн

*середні пропоновані зарплатні за категоріями за даними OLX за 2016 рік

**сезонні пропозиції, підробіток

На сервісі можна зустріти й досить цікаві оголошення:

Для тих, хто обожнює робити випічку, пропонують вакансію пекаря. Серед обов’язків — замішування, формування й випікання здоби, але потрібні навички роботи з листковим та дріжджовим тістом, а також не менше одного року стажу на такій посаді. Заправник лазерних картриджів — дуже відповідальна та поважна посада в будь-якому офісі. Ви будете гарантувати безперебійну роботу всього підприємства.

Зустрічаються й незвичайні резюме:

Займатися будівництвом власноруч — досить складно: треба наймати робітників, шукати потрібні матеріали та постійно контролювати процес. Проте можна скористатися допомогою майстра, який займається “побудовою з нуля” та знає нюанси, тож значно спростить життя замовнику. “Шукаю роботу пов’язану з музикою і музичною освітою в загальному”. І головне тут, що “приємна я людина, не сварюсь, доступно пояснюю і люблю працювати з дітьми і з дорослими також”.

Якщо ви шукаєте роботу, необхідно дотримуватися нескладних правил, які допоможуть безпечно працевлаштуватися: