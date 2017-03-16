Для кого в Тернополі є робота
За даними аналітиків онлайн-сервісу оголошень OLX за 2016 рік, найбільше шансів знайти роботу у Тернопільській області — у сферах роздрібної торгівлі та будівництва. Але у топі високооплачуваних вакансій залишаються пропозиції у сфері ресторанної справи.
У Тернопільській області на OLX в розділі “Робота” найчастіше роботодавці публікують вакансії в категоріях “Роздрібна торгівля / продажі / закупки” (32%), “Робота за кордоном” (11,7%) і “Будівництво” (11,%). Основна кількість резюме зосереджена в категоріях “Будівництво” (27,3%), “Транспорт / Логістика” (17%) і “Домашній персонал” (7,5%).
Найпопулярніші професійні сфери серед роботодавців та шукачів у Тернопільській області за даними OLX
Вакансії
|Категорії
|Відсоток від загальної кількості вакансій у розділі “Робота” в лютому 2017 року
|1. Роздрібна торгівля / продажі / закупки
|32%
|2. Інші сфери занять*
|12,7%
|3. Робота за кордоном
|11,7%
|4. Будівництво
|11%
|5. Транспорт / Логістика
|8,3%
Резюме
|Категорії
|Відсоток від загальної кількості резюме в розділі “Робота” в лютому 2017 року
|1. Будівництво
|27,3%
|2. Транспорт / Логістика
|17%
|3. Інші сфери занять*
|13%
|4. Домашній персонал
|7,5%
|5. Робота за кордоном
|3,9%
*сезонні пропозиції, підробіток
Найактивніший період на ринку праці в Тернопільській області — літо-осінь. Це закономірно, адже влітку люди шукають сезонний підробіток на декілька місяців.
Найбільше пропозицій — у Тернополі, на другому і третьому місцях — Чортків і Чистилів. Розміщують вакансії представники як малого бізнесу, так і великих компаній. Серед найбільш популярних пошукових запитів в області — продавець та водій.
Щодо заробітної плати, то безперечний лідер — робота за кордоном.
В Ізраїлі будівельник може отримувати від 40 000 грн. Разом із тим, потрібно уважно поставитися до потенційного роботодавця: переглянути всі необхідні документи, уточнити деталі процесу працевлаштування, щоб уникнути проблем. У межах Тернопільської області найбільші зарплатні пропонують працівникам барів та ресторанів (середня — 4 398 грн), медичної та фармацевтичної сфер (середня —3 822 грн), IT-спеціалістам (середня — 3 665 грн).
Топ-10 найбільш високооплачуваних професійних сфер у Тернопільській області за 2016 рік*
|1. Інші сфери занять**
|8 951 грн
|2. Бари / ресторани
|4 398 грн
|3. Медицина / фармація
|3 822 грн
|4. Домашній персонал
|3 820 грн
|5. ИТ / телеком / комп’ютери
|3 665 грн
|6. Секретаріат / АХО
|3 150 грн
|7. Банки / фінанси / страхування
|3 000 грн
|8. Маркетинг / реклама / дизайн
|2 722 грн
|9. Краса / фітнес / спорт
|2 435 грн
|10. Культура / мистецтво
|1 496 грн
*середні пропоновані зарплатні за категоріями за даними OLX за 2016 рік
**сезонні пропозиції, підробіток
На сервісі можна зустріти й досить цікаві оголошення:
- Для тих, хто обожнює робити випічку, пропонують вакансію пекаря. Серед обов’язків — замішування, формування й випікання здоби, але потрібні навички роботи з листковим та дріжджовим тістом, а також не менше одного року стажу на такій посаді.
- Заправник лазерних картриджів — дуже відповідальна та поважна посада в будь-якому офісі. Ви будете гарантувати безперебійну роботу всього підприємства.
Зустрічаються й незвичайні резюме:
- Займатися будівництвом власноруч — досить складно: треба наймати робітників, шукати потрібні матеріали та постійно контролювати процес. Проте можна скористатися допомогою майстра, який займається “побудовою з нуля” та знає нюанси, тож значно спростить життя замовнику.
- “Шукаю роботу пов’язану з музикою і музичною освітою в загальному”. І головне тут, що “приємна я людина, не сварюсь, доступно пояснюю і люблю працювати з дітьми і з дорослими також”.
Якщо ви шукаєте роботу, необхідно дотримуватися нескладних правил, які допоможуть безпечно працевлаштуватися:
- Всі контактні дані в оголошенні перевіряйте в інтернеті або запитуйте додаткову інформацію. Так ви дізнаєтеся набагато більше про потенційного роботодавця.
- Не розміщуйте і не відправляйте через інтернет свої особисті дані. Ніхто не може запитувати у вас номери банківських карток, паспорту тощо.
- Якщо ви зібралися працювати за кордоном, обов’язково перевіряйте інформацію про посередника. До того ж у нього неодмінно повинна бути ліцензія від Державної служби зайнятості України.
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