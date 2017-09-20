Для кого на Тернопільщині збирають одяг та іграшки?

20/09/2017 Розмір тексту:

Одяг для дітей до дванадцяти років й іграшки збирає благодійний фонд «Дитячі мрії». Пізніше ці речі передаватимуть потребуючим родинам з малими дітьми.

Допомогти малозабезпеченим родинам можуть всі охочі. До благодійного фонду радять приносити навіть вживані речі, але у доброму стані.

«У нашому регіоні є дуже багато родин, які потребують допомоги. Ми хочемо бути чуйними один до одного. Тому вирішили організувати таку благодійну акцію. Просимо приносити м’які іграшки, а не тверді. Пожертвуваний одяг також має бути у доброму стані. Бо часом люди приносять одяг, який валяється роками і вже є непридатним для користування. До слова, проблема з одягом особливо гостро стоїть у родинах, де є хворі дітки. Там дуже багато грошей йде на ліки. А також багато потреб є у дитячих будинках. Щоб там не говорили, але ці діти потребують і одягу, і звичайних іграшок», – розповідає керівник благодійного фонду «Дитячі мрії» Каріна Афанасьєва.

Отримати будь-яку інформацію щодо діяльності благодійного фонду можна за телефоном: 097 327 27 47. Одяг та іграшки можна приносити до офісу фонду за адресою: вул. Руська 21, каб. 705.

Софія Романська