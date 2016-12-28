Для кого на Тернопільщині є робота

28/12/2016 Розмір тексту:

На Тернопільщині потрібні робітники, – констатують в обласному центрі зайнятості. У дві тисячі шістнадцятому році багатьом особам з вищою освітою довелося освоїти робітничу спеціальність. Найбільш затребувані в регіоні водії транспортних засобів, кухарі, продавці.

Тенденції на ринку праці Тернопільщини незмінні: серед безробітних переважає молодь з вищою освітою. У регіоні найскладніше знайти роботу юристам, педагогам, фахівцям інформаційних технологій. А тим часом роботодавці краю пропонують вакансії кухарів, продавців, водіїв транспортних засобів. Розмір заробітної плати, порівняно із загальноукраїнськими показниками, низький.

«Загалом за одинадцять місяців 2016-го року за допомогою місцевих центрів зайнятості роботу знайшли майже 23-тисячі краян. Громадськими та іншими тимчасовими роботами охоплено 3367 осіб. Професійне навчання у цьому році здійснювалося за 250-ти професіями та напрямками. Найбільшим попитом на ринку праці області користувалися такі професії – водій автотранспортних засобів, електрогазозварник, кравець, кухар, оператор котельні, перукар, продавець, автослюсар, тракторист, машиніст. Навчання безробітних проходило на базі 968 підприємств і навчальних закладів – це сім вищих і шість професійно-технічних закладів», – каже директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Безробітним жителям краю також пропонують здобути додаткову спеціальність. Перенавчанням може скористатися кожен, хто тривалий період часу без роботи. «Одним із нових напрямків навчання є видача окремим категоріям осіб безкоштовних ваучерів для підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці. Цього року такими ваучерами скористалося шістнадцять краян. А з 2013-го року за допомогою ваучерів у навчальних закладах краю освітній рівень підвищувало 238 мешканців Тернопільщини. Нещодавно державна служба зайнятості отримала змогу надавати послуги громадянам для неформального професійного навчання за робітничими професіями», – додає Василь Олещук.

Щоб стабілізувати ситуацію на ринку праці Тернопільщини, серед випускників шкіл проводитимуть профорієнтаційну роботу.