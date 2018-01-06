Для дітей бійців-добровольців організували заняття у майстерні шоколаду
Цікаву розважальну програму організували для дітей бійців-добровольців у Тернополі. Хлопці та дівчата могли попрактикуватися у Львівській майстерні шоколаду, яка знаходиться в Тернополі. Також діти бійців-добровольців отримали різдвяні подарунки від меценатів.
Тернопільські волонтери поставили за ціль – охопити увагою у Різдвяний період всіх дітей краю, батьки яких добровільно служать у зоні бойових дій. Для них підготували не лише святкові подарунки, а й різні розважальні заходи.
«Ми намагалися хоча б дещо зробити для тих дітей, батьки яких захищають Україну. Оскільки ці діти недоотримують, порівняно з дітьми, у яких обоє батьків вдома. І для нас приємність – бачити радість в їхніх очах. А також цим ми намагаємося турбуватися один про одного, що по особливому нас об’єднує», – каже волонтер Василь Конько.
Представники ГО «Автомайдан Тернопіль» вручили дітям бійців-добровольців різдвяні пакунки, які спеціально підготували меценати з Тернопільщини.
Софія Романська
Додати свій коментар
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...