Для дітей бійців-добровольців організували заняття у майстерні шоколаду

05/01/2018 Розмір тексту:

Цікаву розважальну програму організували для дітей бійців-добровольців у Тернополі. Хлопці та дівчата могли попрактикуватися у Львівській майстерні шоколаду, яка знаходиться в Тернополі. Також діти бійців-добровольців отримали різдвяні подарунки від меценатів.

Тернопільські волонтери поставили за ціль – охопити увагою у Різдвяний період всіх дітей краю, батьки яких добровільно служать у зоні бойових дій. Для них підготували не лише святкові подарунки, а й різні розважальні заходи.

«Ми намагалися хоча б дещо зробити для тих дітей, батьки яких захищають Україну. Оскільки ці діти недоотримують, порівняно з дітьми, у яких обоє батьків вдома. І для нас приємність – бачити радість в їхніх очах. А також цим ми намагаємося турбуватися один про одного, що по особливому нас об’єднує», – каже волонтер Василь Конько.

Представники ГО «Автомайдан Тернопіль» вручили дітям бійців-добровольців різдвяні пакунки, які спеціально підготували меценати з Тернопільщини.

Софія Романська