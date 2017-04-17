Для чого спонсор “Новоросії” будує храм на Тернопільщині?

17/04/2017 Розмір тексту:

За інформацією офіційних сайтів УПЦ МП, у селі Катеринівка Кременецького району розпочалось будівництво нового храму московської церкви для малочисельної релігійної громади, котра відмовляється молитись разом зі своїми односельцями у старій культовій споруді.

Проте, крім наявності дозвільних документів на будівництво, багато запитань викликає джерело його фінансування.

Офіційно збором коштів на побудову храму займається православний благодійний фонд УПЦ МП «Фавор», засновником якого є уродженець та мешканець м. Донецьк, власник вугільного та промислового гіганта «Coal Energy S.A.» Вишневецький Віктор Вікторович, щодо якого проводились перевірки у рамках кримінального провадження за обвинуваченням у фінансуванні тероризму.

Крім цього, В. Вишневецький – один із засновників та основний спонсор Інформаційного агентства «Спілка Православних Журналістів», йому підконтрольна неурядова організація «Громадський Правозахист», котра відстоює інтереси УПЦ МП в міжнародних інстанціях.

Керують же благодійним фондом, що будує храм в Катеринівці, також уродженці Донеччини – Лафазан Олена Олексіївна, котра у 2014 році брала участь у виборах до Верховної Ради України за списками «Опозиційного блоку» та Колесніков Данило Олегович, засновник та власник ТОВ «СМТ Арметал».

Втім, причетність до розпорядження коштами УПЦ Московського Патріархату осіб, підозрюваних у фінансуванні тероризму, більшість підприємств яких знаходяться на тимчасово окупованій території, вкотре підтверджує тезу про те, що «кожна свічка, куплена у храмі УПЦ МП – це куля проти українського солдата на Сході України».