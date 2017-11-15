Для чого сотні тернополян сьогодні ходили у лікарні

15/11/2017 Розмір тексту:

З нагоди Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом жителям обласного центру запропонували безкоштовно перевірити рівень цукру у крові. Робили аналізи людям у медичних закладах Тернополя. Упродовж дня до лікарів звернулися сотні тернополян.

За допомогою нового обладнання, яке отримали лікувальні заклади Тернополя, результат аналізів можна отримати відразу. «Простояла трохи в черзі, зробили мені аналіз, і я практично відразу дізналася результат. Все добре. Мене радує те, що я здорова, але для мене було важливо переконатися в цьому. Зараз дуже багато різних підступних хвороб, про своє здоров’я треба дбати», – каже тернополянка пані Уляна.

У лікувальних закладах Тернополя таку акцію проводять щороку. Це допомагає медикам вчасно виявляти хворих. «У будь-якому випадку найголовніше попередити хворобу. Тому ми закликаємо жителів Тернопільщини регулярно проходити обстеження. Це може вберегти життя. А, враховуючи, що цукровий діабет визнано епідемією, то вчасно виявляти це захворювання надзвичайно важливо», – каже завідувач ендокринологічним диспансерним відділенням Тернопільської університетської лікарні Надія Гулько.

Сучасне медичне устаткування дозволяє легко виявляти цукровий діабет. Однак проблемою є нестача необхідних засобів у лікарнях області.

Софія Романська