Для чого приїздив до Тернополя відомий волонтер «Степанич»

04/12/2017 Розмір тексту:

Військовий волонтер Юрій Тира представив тернополянам свою книжку «Дороги до щастя: круїзно-волонтерські нотатки». На презентацію прийшли військові, громадські активісти, волонтери, молодь.

Юрій Тира (позивний «Степанич») займається волонтерською діяльністю від початку військових дій на Сході України. У зоні АТО він регулярно організовував зустрічі військових з відомими українськими артистами. Про це він і розповідає у своїй книжці «Дороги до щастя: круїзно-волонтерські нотатки».

«Саме завдяки цим зустрічам залишилося дуже багато позитивних моментів у пам’яті військових, а також маємо багато світлин, записаних історій, деякі з них відображені на сторінках книжки. Тому заохочую всіх до читання. Сподіваюся, книжка принесе і користь, і задоволення», – каже автор.

Юрій Тира побував у 90-та країнах світу, мав успішний бізнес. Однак нині він всі сили віддає боротьбі за Україну. Чоловік допомагає воїнам, а також родинам загиблих бійців, місцевому населенню на Донбасі.

Софія Романська