Для чого патрульні будуть зупиняти на Тернопільщині автомобілі
Відмовитися від зброї пропонують жителям Тернопільщини. В області розпочалася спецоперація «Зброя та вибухівка», у рамках якої можна позбутися зброї та уникнути відповідальності.
Під час проведення операції «Зброя та вибухівка» поліцейські перевірятимуть транспортні засоби. У разі виявлення нелегальної зброї чи боєприпасів, доведеться відповідати.
«Спецоперація розпочалася з метою стабілізації криміногенної ситуації, протидії злочинності, а також виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки. Проводять операцію «Зброя та вибухівка» не лише на Тернопільщині, а й по всій території країни. Профілактичні заходи триватимуть до 1 жовтня. У рамках спецоперації патрульні поліцейські в першу чергу реагуватимуть на можливі порушення, тому можуть зупинити особу чи автомобіль з метою перевірки на наявність зброї та вибухівки. Якщо громадянин не порушив закон – його відпустять. Звертаємось до громадян, аби вони з розумінням ставились до проведення перевірок їхніх транспортних засобів», – каже прес-секретар Патрульної поліції Тернопільщини Оксана Смільська.
Відтак жителям краю нагадують: до першого жовтня громадяни, які незаконно зберігають зброю та боєприпаси, можуть добровільно здати її до підрозділів поліції за місцем проживання та уникнути відповідальності.
Софія Романська
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