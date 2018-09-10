Для чого патрульні будуть зупиняти на Тернопільщині автомобілі

10/09/2018 Розмір тексту:

Відмовитися від зброї пропонують жителям Тернопільщини. В області розпочалася спецоперація «Зброя та вибухівка», у рамках якої можна позбутися зброї та уникнути відповідальності.

Під час проведення операції «Зброя та вибухівка» поліцейські перевірятимуть транспортні засоби. У разі виявлення нелегальної зброї чи боєприпасів, доведеться відповідати.

«Спецоперація розпочалася з метою стабілізації криміногенної ситуації, протидії злочинності, а також виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки. Проводять операцію «Зброя та вибухівка» не лише на Тернопільщині, а й по всій території країни. Профілактичні заходи триватимуть до 1 жовтня. У рамках спецоперації патрульні поліцейські в першу чергу реагуватимуть на можливі порушення, тому можуть зупинити особу чи автомобіль з метою перевірки на наявність зброї та вибухівки. Якщо громадянин не порушив закон – його відпустять. Звертаємось до громадян, аби вони з розумінням ставились до проведення перевірок їхніх транспортних засобів», – каже прес-секретар Патрульної поліції Тернопільщини Оксана Смільська.

Відтак жителям краю нагадують: до першого жовтня громадяни, які незаконно зберігають зброю та боєприпаси, можуть добровільно здати її до підрозділів поліції за місцем проживання та уникнути відповідальності.

Софія Романська