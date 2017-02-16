Для чого Московському патріархату земельні ділянки та піщані кар’єри?

16/02/2017 Розмір тексту:

Не так давно тернопільські ЗМІ писали про спроби керівництва Свято-Успенської Почаївської ларви взяти у постійне користування ряд земельних ділянок у Почаєві для, нібито, релігійних потреб. І лише завдяки патріотам – деяким депутатам Почаївської міськради дане питання не було вирішене на користь Московського патріархату.

Ймовірно, керівництво російської церкви, передбачаючи фіаско у боротьбі за релігійні громади, вирішило скупити значну частину земельних ділянок на Тернопільщині. Особливо «батюшки» цікавляться землею навколо Свято-Успенської Почаївської лаври та інших культових споруд, щоб на найближчі десятиліття укорінити «рускій мір» в нашій області.

Але навіщо Московському патріархатові піщані кар’єри? Це риторичне питання черговий рік задають собі депутати Тернопільської обласної ради, на розгляд яких уже протягом шести років виноситься питання про надання гірничого відводу на розробку піщаного кар’єру Почаївській лаврі. Невже для релігійних потреб? Чи, може, це намагання розширити власні фінансові можливості на користь російським окупантам?

Сподіваємося, що депутати обласної ради зможуть розібратися у цих питаннях та проголосувати за покликом душі і совісті.

Тарас Щепанський