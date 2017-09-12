Дівчину з Тернопільщини визнали однією з найкрасивіших у Португалії

12/09/2017 0
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Українські моделі Наталія Федорчук та Іванна Рогашко, які змагались в конкурсі Міс Європейська Португалія, набрали необхідну кількість голосів й уже незабаром представлять Португалію на конкурсі Міс Європа.

Нагадаємо, українки брали участь в конкурсі, де їх подальшу долю вирішувало інтернет-голосування.

Зоозахисниця Іванна Рогашко під номером 10 набрала 1748 голосів, натомість сумівка Наталія Федорчук, яка виступала під номером 16, отримала 2859 голосів. Таким чином Наталія посіла третю позицію в рейтингу.

Найбільшу кількість осіб проголосувало за Маріану Феррац – 4283 голосів, повідомляє СВІТUA.

Наталія Федорчук народилась в Заліщиках на Тернопільщині. Закінчила Заліщицьку гімназію, після чого переїхала жити до Португалії, де також встигла повчитись одразу в двох школах – загальноосвітній португальській та при українському культурно-освітньому центрі “Дивосвіт”.

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