Дівчину витяг друг, ще троє хлопців втопилися: подробиці жахливої пригоди на Тернопільщині. ВІДЕО

10/04/2018 Розмір тексту:

16-річна дівчина, яка вижила у аварії на Тернопільщині, залишається у лікарні у стані середньої важкості.

Про це повідомляє ТСН.

Із авта, яке йшло на дно, дівчину витягнув її друг. Парубку та ще одному пасажиру вдалося вибратися самотужки. Ще троє хлопців втопилися.

9 квітня компанія із шести молодих людей поверталася на світанку із клубу сусіднього села. За словами свідків, машина мчала із швидкістю щонайменше 120 кілометрів на годину.19-річний водій не втримав керма на повороті зі спуском на трасі Збараж-Підволочиськ. Машину викинуло з дороги, вона перекинулась і впала до ставка. Окрім кермувальника, загинули ще двоє юнаків – 17 та 23 років. Двоє хлопців потрапили до лікарні з переохолодженням, а дівчина опинилася в реанімації.